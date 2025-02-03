Очередная массированная атака БПЛА ВСУ на Россию: сбито 70 беспилотников

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Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 70 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом 3 февраля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 70 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Уточняется, что 27 вражеских дронов сбили в Ростовской области, еще 25 ликвидировали в Волгоградской. В Астраханской области уничтожили семь украинских БПЛА, пять — над Воронежской, три — над Белгородской и два над Курской.
Минувшей ночью Росавиация сообщила, что временные ограничения на прием и отправку самолетов вводились в аэропортах Астрахани, Саратова, Казани, Нижнекамска и Ульяновска.
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Элина Позднякова