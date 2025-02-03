В российском городе раздались десятки взрывов, ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА

В ночь на 2 февраля Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли ракетный удар из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по школе-интернату в городе Суджа Курской области. Точной информации о количестве пострадавших до сих пор нет, но в здании могли находиться люди.