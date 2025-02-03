В российском городе раздались десятки взрывов, ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА

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В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов (не менее 50 штук), предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО). Telegram-канал SHOT уточняет, что ВСУ начали атаку через час после празднования Дня разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
Сначала местные жители сообщили о 2–5 хлопках, ярких вспышках в небе и последующих отключениях электричества в нескольких местах. Предполагается, что ПВО активировалась в ответ на попытку атаковать нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», расположенный в этом районе.
Перед взрывами в городе были слышны звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Baza» уточняет, что предварительно сбито уже 7-8 БПЛА ВСУ. На данный момент взрывы во время работы ПВО исчисляются десятками.
Жители поселка Светлый Яр также сообщили о громких хлопках, однако официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на полеты, которые сняли около 23:52.
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Перед взрывами в городе были слышны звуки, характерные для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). «Baza» уточняет, что предварительно сбито уже 7-8 БПЛА ВСУ. На данный момент взрывы во время работы ПВО исчисляются десятками.
Жители поселка Светлый Яр также сообщили о громких хлопках, однако официальной информации о разрушениях или пострадавших пока нет. Ранее в аэропорту Волгограда вводились временные ограничения на полеты, которые сняли около 23:52.
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Мария Моисеева