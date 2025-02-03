Силы ПВО РФ уничтожили 29 дронов ВСУ над Ростовской областью за ночь

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Ночью в Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку, уничтожив 29 вражеских дронов.
По данным врио губернатора Слюсаря, БПЛА ВСУ были сбиты в Кашарском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Миллеровском, Тарасовском, Чертковском и Шолоховском районах.
Ранее «Радио 1» передавало, что В российском городе раздались десятки взрывов: ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА. В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов (не менее 50 штук), предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
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«Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь в своем Telegram-канале.
Ранее «Радио 1» передавало, что В российском городе раздались десятки взрывов: ВСУ устроили масштабную атаку БПЛА. В Красноармейском районе Волгограда прогремела серия взрывов (не менее 50 штук), предположительно связанных с работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
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Мария Моисеева