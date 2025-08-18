Сийярто ответил фактами на хамство МИД Украины из-за атаки ВСУ на «Дружбу»
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привел два факта в ответ на хамский выпад МИД Украины об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба». Об этом он сообщил в своем блоге.
Во-первых, как утверждает Сийярто, Россия десятилетиями транспортирует нефть в Венгрию по трубопроводу «Дружба», а во-вторых, Украина наносит удары по этому трубопроводу, и поставки нефти регулярно прекращаются из-за нападений ВСУ.
Глава ведомства отметил, что первый факт соответствует интересам Венгрии, а второй — идёт вразрез с ними. Он напомнил Киеву, что значительная доля электроэнергии, поставляемой на Украину, имеет венгерское происхождение.
