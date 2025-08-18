Сийярто ответил фактами на хамство МИД Украины из-за атаки ВСУ на «Дружбу»

18 августа 2025, 19:27

Фото: iStock/rarrarorro

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто привел два факта в ответ на хамский выпад МИД Украины об атаке ВСУ на нефтепровод «Дружба». Об этом он сообщил в своем блоге.