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Российские войска нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог в Днепропетровском районе Украины с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». В результате были уничтожены 28 французских наёмников.
Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».
Факт удара по зданию, в которое накануне заселилась группа иностранных военнослужащих, подтвердил координатор николаевского подполья. Гостиница в результате ракетной атаки была полностью разрушена. По словам подпольщика, на месте взрыва раньше машин скорой помощи оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они брали у подъехавших медиков подписку о неразглашении.
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«Пока Макрон грозил России, "Искандер" в Кривом Роге уничтожил группу французских военных», — говорится в сообщении.
Факт удара по зданию, в которое накануне заселилась группа иностранных военнослужащих, подтвердил координатор николаевского подполья. Гостиница в результате ракетной атаки была полностью разрушена. По словам подпольщика, на месте взрыва раньше машин скорой помощи оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они брали у подъехавших медиков подписку о неразглашении.
«Эвакуация всех выживших производилась очень быстро», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.
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Александр Бойцов