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При ударе «Искандером» по гостинице в Кривом Роге уничтожены 28 французских наёмников

При ударе «Искандером» по наёмникам в Кривом Роге погибли 28 французов
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские войска нанесли удар по гостинице в городе Кривой Рог в Днепропетровском районе Украины с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер». В результате были уничтожены 28 французских наёмников.
Об этом сообщил телеграм-канал «Донбасс решает».

«Пока Макрон грозил России, "Искандер" в Кривом Роге уничтожил группу французских военных», — говорится в сообщении.

Факт удара по зданию, в которое накануне заселилась группа иностранных военнослужащих, подтвердил координатор николаевского подполья. Гостиница в результате ракетной атаки была полностью разрушена. По словам подпольщика, на месте взрыва раньше машин скорой помощи оказались сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Они брали у подъехавших медиков подписку о неразглашении.

«Эвакуация всех выживших производилась очень быстро», — написал Лебедев в своём телеграм-канале.

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Белый дом хочет лишить проживающих в США украинцев статуса беженцев
06 марта 2025, 14:43

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 тысяч проживающих в стране украинских беженцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники в окружении американского лидера.
«Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус для примерно 240 тысяч украинцев, бежавших от конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такую меру могут принять уже в апреле текущего года. Так, украинцы, лишенные статуса беженцев, могут быть депортированы из страны по ускоренной программе.

Напомним, администрация Трампа уже приостановила рассмотрение иммиграционных заявлений от граждан Латинской Америки и Украины, которые получили разрешение въехать в США при бывшем президенте страны Джо Байдене.

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Боец ВС РФ анонсировал интересные события в Курской области
Командир «Вагнера» «Констебль»: в Курской области ожидаются интересные события
06 марта 2025, 14:38

Фото: iStock/Zeferli

Командир штурмового подразделения ЧВК «Вагнер» с позывным «Констебль» заявил, что в Курской области ожидаются «интересные события». Его слова приводит канал 360.
«На сегодняшний день основным театром, где развернутся какие-то интересные события, будет Курская область. Я думаю, что наши будут отрезать Суджанский выступ со стороны Плехова в сторону Юнаковки и западную часть Суджанского выступа», — рассказал «Констебль».

Он отметил, что ВСУ уже испытывают проблемы с логистикой и несут большие потери на российской земле. Бойцы ВС РФ начали чаще использовать FPV- дроны ночью. Такие удары наносят более существенный ущерб живой силе и технике противника.

Таким образом, командир «Вагнера» считает, что основной успех армия России будет развивать именно в Курской области, где украинские силы заметно выдохлись.

На других направлениях, по его словам, ВСУ пытаются сдерживать российских бойцов с помощью прибытия подкреплении.

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«Это не основная война»: в ГД заявили, что главные события в конфликте произойдут весной
Депутат Бородай: Главные события конфликта на Украине могут произойти весной
06 марта 2025, 14:12

Фото: iStock/Oleg Elkov

Основные события в конфликте на Украине пройдут в ближайшие месяцы. Так считает депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай. Он добавил, что это будет только началом «основной войны».
«Думаю, что основные события — они предстоят буквально в самые ближайшие месяцы. То есть это март, апрель, май, может быть, июнь. И тогда уже, после этого, будут видны контуры всего того, что произойдёт. А вот что будет потом? Я же говорю: это не основная война», — заявил Бородай.

По его словам, на сегодняшний день мир находится в состоянии передела и изменения международной политики и укладов. А это, согласно истории, обычно происходит с большой кровью, отметил Бородай.

Депутат пояснил, что сейчас наблюдается процесс запуска более глобального конфликта. Однако он не исключил, что он произойдет не на территории России.

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Молодые украинцы, подписавшие контракт с ВСУ, не доживут до выплат
Сенатор Никонорова: молодые контрактники ВСУ не доживут до выплат
06 марта 2025, 13:42

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Молодые украинцы в возрасте 18-25 лет, которые подпишут контракт с ВСУ, не получат обещанных выплат и льгот, так как не доживут до конца службы. Так считает член комитета Совета Федерации по международным делам и бывшая глава МИД ДНР Наталья Никонорова, ее слова приводит ТАСС.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что Владимир Зеленский хочет восполнить высокие потери в рядах ВСУ с помощью молодых людей от 18 до 25 лет, которым предлагают обещают 1 млн гривен. Но средства они получат в виде облигаций без содержания, а сами выплаты произведут только по окончании контракта.

«Учитывая недавние новости, киевский режим, вероятно, настроен на мобилизацию "до последнего украинца". Так, для контрактников в возрасте от 18 до 25 лет будут предложены особые условия: миллион гривен в год, льготы по ипотеке и так далее. Звучит вполне привлекательно, пока не погружаешься в детали этой "сделки с дьяволом"», — отметила Никонорова.

Она выразила большое сомнение, что украинские молодые контрактники доживут до этих бонусов и льгот. По ее словам, все эти меры поддержки являются «подлым и циничным обманом в духе киевского режима».

Кроме того, Никонорова обратила внимание на показательную реакцию в мире на насильственную мобилизацию в ВСУ, против которой высказывались американский миллиардер Илон Маск и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

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Лавров оценил ядерную риторику Макрона
Лавров: Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой РФ
06 марта 2025, 13:14

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Москва воспринимает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона как угрозу. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии, говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России, это, конечно же, угроза», — прокомментировал Лавров.

Напомним, 5 марта Макрон заявил об угрозе для Франции и Европы со стороны России. К тому же он допустил возможность размещения европейских военных на Украине.

По словам Лаврова, размещение на Украине миротворческих контингентов из стран НАТО будет означать их официальное вовлечение в конфликт

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