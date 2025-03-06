ВС РФ освободили Андреевку в ДНР

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Армия России освободила Андреевку в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.Также российские бойцы поразили бригады противника в нескольких населенных пунктах ДНР. Так, потери ВСУ составили не менее 590 человек живой силы. Кроме того, украинская сторона лишилась боевой техники, в том числе американского производства.
Накануне Минобороны РФ также сообщило об освобождении от ВСУ села Привольное в ДНР.
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Элина Позднякова