Командование ВСУ отдало приказ своей группировке в Курахово удержать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.