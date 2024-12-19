Стало известно, какой приказ получили ВСУ в Курахово

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Командование ВСУ отдало приказ своей группировке в Курахово удержать позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«Согласно полученным оперативным данным, группировка украинских войск в городе Курахово получила приказ дотянуть любой ценой до инаугурации Трампа», — заявил Рогов.
Однако он уточнил, что остатки украинских группировок в Курахово уже прекрасно понимают, что долго они протянуть не смогут.
Накануне Рогов сообщал, что в районе южнее Курахово в Донецкой народной республике российские военные завершили операцию по ликвидации подразделения ВСУ, которые попали в окружение сил РФ. Войска успешно зачистили «котел» от украинских боевиков.
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Элина Позднякова