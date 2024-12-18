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Армия РФ сообщила о зачистке «котла» ВСУ ​на юге Курахово

Рогов: ВС РФ полностью зачистила «котел» ВСУ южнее Курахово
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В районе южнее Курахово в Донецкой народной республике российские военные завершили операцию по ликвидации подразделения ВСУ, которые попали в окружение сил РФ. Войска успешно зачистили «котел» от украинских боевиков, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы», — уточнил Рогов РИА Новости.
Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово. ВС РФ продолжали обхват Курахово с различных сторон, в результате чего он оказался окружен. Большая часть боевых действий переместилась в северо-западный район города.



15 декабря «Радио 1» передавало, что ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово. Вскоре после этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре.

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В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова

Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова
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Захарова высмеяла США за фальшь в заявлении о непричастности к убийству Кириллова
Захарова: ​заявления США о непричастности к убийству Кириллова в РФ смехотворны
18 декабря 2024, 04:11

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Заявления американских властей об их предполагаемой непричастности к убийству начальника РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова выглядят нелепо. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала утверждения властей США, напомнив, что те являются создателями киевского режима и главными его спонсорами.
«Смешно слушать, как заявляют о своей псевдонепричастности те, кто создал киевский режим, спонсирует его, дает деньги и бесконтрольно поставляет оружие», — сказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Она также указала, что Вашингтон ни разу не осудил теракты, совершенные Киевом. Это является весомым доказательством их связи с недавним убийством Кириллова в Москве.

Ранее сообщалось, что во вторник, 17 декабря, в Москве в результате взрыва погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игорь Кириллов. Взрыв самоката, в который была заложена взрывчатка, был слышен за два километра.

В ночь с 17 на 18 декабря в Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова, отметив, что при жизни он внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ.

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Более половины поляков призвали Киев отказаться от территорий на Украине ради мира
Polskie Radio: 55% поляков выступили за отказ Киева от территорий в ​пользу РФ
18 декабря 2024, 03:14

Фото: iStock/Berezko

Согласно опросу, проведенному Центром исследования общественного мнения (CBOS), 55% польских граждан поддерживают идею завершения конфликта на Украине с потерей Киевом части территорий. Поляки считают это малой ценой за мир.
Подобное мнение стало преобладающим в польском обществе впервые с начала СВО. За последние месяцы число сторонников мирного разрешения конфликта в обмен на отказ от территориальных претензий значительно возросло: с 39% в сентябре до 55% в настоящее время, тогда как в апреле 2022 года оно составляло всего 26%.

Polskie Radio сообщает, что большинство респондентов считает завершение конфликта главным приоритетом для Украины. Сосредотачиваться в первую очередь на удержании потерянных регионов неразумно, учитывая текущее положение Украины.

Еще 10 декабря глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш признал успехи российской спецоперации на Украине, о чем заявил в беседе с журналистами Radio ZET. А 9 декабря сообщили, что в Польше могут отказаться отправлять военных на Украину.

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#украина
#опрос
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В Минобороны РФ с прискорбием сообщили о гибели генерал-лейтенанта Кириллова
МО: генерал-лейтенант Кириллов внес значительный вклад в обеспечение безопасности РФ
18 декабря 2024, 01:47

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)

В Министерстве обороны России сообщили о трагической гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. В газете «Красная звезда» опубликовали в его честь некролог. Отметили, что Кириллов отличался волевым характером, решительностью и целеустремленностью.
«Игорь Анатольевич был известен не только как выдающийся военачальник, но и как учёный и рационализатор. (...) Благодаря его усилиям многие аспекты военного дела были усовершенствованы, что сделало его имя синонимом прогресса и новаторства в области обороны», — говорится в некрологе.
Вклад Кириллова в обеспечение безопасности страны, а также в развитие и повышение боеготовности войск был значительным.

«Светлая память о талантливом военачальнике, верном сыне и патриоте России генерал-лейтенанте Игоре Анатольевиче Кириллове навсегда сохранится в наших сердцах», — заключает публикация в «Красной звезде».
О гибели Кириллова вместе с помощником сообщили рано утром во вторник, 17 декабря. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.

Под ночь 17 декабря сообщалось новое объявление СБУ. Украинские спецслужбы заявили, что убитый взрывом в Москве генерал Кириллов рассматривался ими как «законная цель».

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SHOT: в небе над Воронежской областью раздались взрывы, сбито несколько БПЛА
18 декабря 2024, 00:19

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Воронежской областью местные жители стали свидетелями череды взрывов. Они прозвучали около шести раз. Предварительно, в то же время зафиксировали уничтожение нескольких БПЛА ВСУ.
При этом, по словам очевидцев, на земле пожары и разрушения от атаки беспилотников отсутствуют.

На видеозаписи Telegram-канала SHOT запечатлен момент устранения одного из вражеских дронов.



Ранее подполье сообщило о ликвидации операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области.

Днем 17 декабря «Радио 1» передавало, что бойцы «Севера» сорвали попытку ВСУ заминировать дорогу в Харьковской области.

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В Черкассах прогремели взрывы
17 декабря 2024, 23:48

Фото: iStock/dzika_mrowka

В центральной части Украины, в Черкассах, произошли взрывы. В связи с инцидентом в Черкасской области была объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Общественное».
Уведомления об угрозе с воздуха также действуют в таких областях, как Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Полтавская, Сумская, Черниговская и Харьковская.

Подробности о происшествии пока не уточняются.

Ранее стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США. При этом передавали, что инициативы новоизбранного американского президента Дональда Трампа по украинскому конфликту будут серьезным ударом для киевского режима.

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На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова
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#воздушная тревога
#сво
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На Западе сообщили, что СБУ взяла на себя ответственность за убийство Кириллова
NYT: СБУ объявила, что убитый взрывом в Москве генерал Кириллов был законной целью
17 декабря 2024, 23:20

Фото: iStock/Silent_GOS

В результате теракта в Москве, который произошел 17 декабря, погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов, возглавлявший войска РХБЗ ВС РФ. Украинские спецслужбы взяли на себя ответственность за это преступление, сообщает газета New York Times.
Неизвестный чиновник из СБУ сообщил изданию, что Кириллов считался «законной целью». Кроме того, New York Times опубликовала видеозапись, на которой видно, как двое людей покидают здание за мгновение до взрыва. Место и время записи совпадают с моментом теракта, и на кадрах также присутствует самокат.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство, замаскированное в самокате, было активировано на Рязанском проспекте рядом с подъездом жилого дома. В результате погиб Кириллов, а также его помощник.

До этого «Радио 1» подробно писало обо всем, что известно о взрыве в Москве, в котором погиб начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов.

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В США заявили о непричастности к убийству генерала Кириллова в Москве
Американский чиновник-аноним заявил о непричастности США к убийству Кириллова
17 декабря 2024, 21:56

Игорь Кириллов (Фото: Минобороны РФ)

США непричастны к убийству российского генерала Игоря Кириллова, передает агентство AFP, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника-анонима.
«США не знали об операции заранее, мы не поддерживаем и не помогаем таким видам деятельности», — сказано в материале.
Игорь Кириллов погиб вместе со своим помощником на Рязанском проспекте в Москве. По информации следователей, сработало взрывное устройство, заложенное в электросамокат. Ведется расследование. Произошедшее квалифицировали как теракт. Ряд российских депутатов считает, что таким образом Россию хотят запугать.

Игорь Кириллов с 2021 года возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты. В своих докладах офицер приводил доказательства того, что боевики ВСУ пользуются химоружием в зоне спецоперации.

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#мир
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#взрывы
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Сырский оценил ситуацию для ВСУ на фронте
Сырский: на покровском и кураховском направлениях сложная обстановка для ВСУ
17 декабря 2024, 21:39

Фото: istockphoto/reflection_art

Самая сложная ситуация для ВСУ — на покровском и кураховском направлениях, заявил у себя в Telegram-канале главком украинских войск Александр Сырский. Он подчеркнул усиленное давление со стороны бойцов ВС РФ на времевском, торецком и краматорском направлениях.
Сырский считает, что украинские военнослужащие должны в ускоренном режиме возводить фортификации в ряде регионов. Речь, по его словам, о семи областях.

Перед этим пророссийские подпольщики сообщили о нанесении удара по расположению украинских боевиков под Харьковом. Уточнялось, что противника видели в одной из заброшенных больниц с надежными подвалами и помещениями.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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#конфликт
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Стало известно о новом координаторе военной помощи Запада Киеву вместо США
Reuters: НАТО координирует помощь Киеву вместо США
17 декабря 2024, 21:20

Фото: istockphoto/Artfully79

Североатлантический альянс координирует помощь Запада Украине, что говорит о более непосредственном участии НАТО в кризисе, пишет Reuters, не называя источник.
«НАТО взяла на себя от США координацию западной помощи Украине, как планировалось ранее... Этот шаг, случившийся после задержки в несколько месяцев, предоставляет НАТО более непосредственную роль в конфликте», — сказано в материале.
Перед этим сообщалось, что главы 27 стран Евросоюза обсудят возможную поддержку Киева в случае отказа со стороны Соединенных Штатов. Встреча запланирована на четверг, 19 декабря.

Страны коллективного Запада стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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