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В районе южнее Курахово в Донецкой народной республике российские военные завершили операцию по ликвидации подразделения ВСУ, которые попали в окружение сил РФ. Войска успешно зачистили «котел» от украинских боевиков, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Одни сдались в плен, кто-то пытался отстреливаться и сбежать. Те, кто отказался сдаваться, были ликвидированы», — уточнил Рогов РИА Новости.Ранее Рогов сообщал, что группировка ВСУ в 700 человек окружена армией РФ южнее Курахово. ВС РФ продолжали обхват Курахово с различных сторон, в результате чего он оказался окружен. Большая часть боевых действий переместилась в северо-западный район города.
15 декабря «Радио 1» передавало, что ВСУ признали полную потерю контроля над районом высоток в Курахово. Вскоре после этого глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Телеграм-канале, что российская армия почти полностью освободила территорию огнеупорного комбината в Часовом Яре.
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Мария Моисеева