Пушилин считает, что ВСУ скоро оставят северо-запад Курахово

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что под контролем Вооруженных Сил Украины (ВСУ) остается лишь северо-западная часть Курахово. Свое мнение он высказал в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин сообщил, что наблюдается продвижение российских войск и выдавливание противника из Курахова, а также работа подразделений в окрестностях населенного пункта.
Он отметил, что противник все еще имеет возможность находиться только на северо-западе Курахова, но есть ощущение, что это ненадолго, так как российские подразделения продолжают свои действия по освобождению территории населенного пункта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Он отметил, что противник все еще имеет возможность находиться только на северо-западе Курахова, но есть ощущение, что это ненадолго, так как российские подразделения продолжают свои действия по освобождению территории населенного пункта.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Необычный инцидент на Запорожском фронте: «раненый» боец ВСУ удивил своей реакцией на дрон. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова