Военные полка ВСУ пропадают без вести за невыполнение приказа

02 апреля 2026, 07:32

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Командир 210-го отдельного штурмового полка ВСУ сообщил, что многие солдаты его подразделения пропали без вести после отказа выполнять приказы. Об этом информирует РИА Новости.





Допрос военнопленного показал, что большинство мужчин, не желающих выполнять боевые задачи, сейчас числятся пропавшими. Источник отметил, что командование могло применить к ним жесткие меры в качестве наказания за неповиновение.





«Эта практика часто использовалась в 225-м отдельном штурмовом полку ВСУ, командиры которого теперь служат в 210-м», – добавил собеседник агентства.