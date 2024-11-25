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Украинская армия застрелила и сожгла семью мирного жителя в недавно освобожденном российскими бойцами городе Селидово (ДНР). Об этом РИА Новости сообщили свидетели происшествия.
Он уточнил, что украинские военные убили пятерых членов семей, прежде чем город был освобожден российскими военными. Согласно источникам, мужчина, потерявший семью, вышел в туалет на улице, когда услышал крики и шум.
Очевидцы добавили, что мужчина потерял жену, сына, невестку, внука и сваху.
Ранее в городе Селидово в ДНР были обнаружены тела более десяти мирных жителей, расстрелянных украинскими военнослужащими.
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«Он успел скрыться. Ну, испугался. А следом пришел, а они уже сожженные, их спалили», – рассказал он.
Очевидцы добавили, что мужчина потерял жену, сына, невестку, внука и сваху.
Ранее в городе Селидово в ДНР были обнаружены тела более десяти мирных жителей, расстрелянных украинскими военнослужащими.
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Александр Климов