Очевидец удара по Севастополю поминутно рассказал хронику событий

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
Александр, владелец кафе на севастопольском пляже, куда 23 июня ВСУ нанесли удар ракетой ATACMS, подробно рассказал, как развивались события. По его словам, между хлопками и разрывом кассетных боеприпасов прошло всего 45 секунд.
В разговоре с РИА Новости Александр вспомнил, что пришёл открывать кафе вместе с сыном около 12:00. На пляже было очень людно, никаких оповещений не было, люди спокойно загорали. В 12:15 послышались хлопки. Через 45 секунд начали рваться кассетные боеприпасы. Тут, по словам мужчины, началась паника, что естественно в такой ситуации.
Александр, сам ранее бывший военным врачом, отметил, что сразу было очень много раненых, не менее ста человек. Машины скорой помощи стали приезжать в 12:30, что довольно быстро, учитывая удалённое расположение пляжа от города. Владелец кафе также рассказал, что в эвакуации участвовали не только медики и сотрудники экстренных служб, но и простые граждане. Они выбрасывали из машин свои вещи и грузили туда раненых, в первую очередь тяжёлых, чтобы отвезти в больницу. Уже в 13:15 эвакуация пляжа была завершена.
Александр отметил, что в целом жители Севастополя чувствуют себя довольно защищёнными, несмотря на то, что порой «прилетает». Однако никто не мог подумать, что будут наноситься такие жестокие удары по гражданским.
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Александр, сам ранее бывший военным врачом, отметил, что сразу было очень много раненых, не менее ста человек. Машины скорой помощи стали приезжать в 12:30, что довольно быстро, учитывая удалённое расположение пляжа от города. Владелец кафе также рассказал, что в эвакуации участвовали не только медики и сотрудники экстренных служб, но и простые граждане. Они выбрасывали из машин свои вещи и грузили туда раненых, в первую очередь тяжёлых, чтобы отвезти в больницу. Уже в 13:15 эвакуация пляжа была завершена.
Александр отметил, что в целом жители Севастополя чувствуют себя довольно защищёнными, несмотря на то, что порой «прилетает». Однако никто не мог подумать, что будут наноситься такие жестокие удары по гражданским.
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Александр Бойцов