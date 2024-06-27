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Очевидец удара по Севастополю поминутно рассказал хронику событий

27 июня 2024, 09:50
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Александр, владелец кафе на севастопольском пляже, куда 23 июня ВСУ нанесли удар ракетой ATACMS, подробно рассказал, как развивались события. По его словам, между хлопками и разрывом кассетных боеприпасов прошло всего 45 секунд.
В разговоре с РИА Новости Александр вспомнил, что пришёл открывать кафе вместе с сыном около 12:00. На пляже было очень людно, никаких оповещений не было, люди спокойно загорали. В 12:15 послышались хлопки. Через 45 секунд начали рваться кассетные боеприпасы. Тут, по словам мужчины, началась паника, что естественно в такой ситуации.

Александр, сам ранее бывший военным врачом, отметил, что сразу было очень много раненых, не менее ста человек. Машины скорой помощи стали приезжать в 12:30, что довольно быстро, учитывая удалённое расположение пляжа от города. Владелец кафе также рассказал, что в эвакуации участвовали не только медики и сотрудники экстренных служб, но и простые граждане. Они выбрасывали из машин свои вещи и грузили туда раненых, в первую очередь тяжёлых, чтобы отвезти в больницу. Уже в 13:15 эвакуация пляжа была завершена.



Александр отметил, что в целом жители Севастополя чувствуют себя довольно защищёнными, несмотря на то, что порой «прилетает». Однако никто не мог подумать, что будут наноситься такие жестокие удары по гражданским.

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В Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой
27 июня 2024, 08:37

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В Мариуполе был обнаружен схрон украинских диверсантов с взрывными устройствами и взрывчатыми веществами. Об этом информирует РИА Новости.
«Установлено, что схрон был заготовлен вражескими ДРГ в 2022 году для последующего проведения террористических акций в Мариуполе», — рассказали агентству в УФСБ РФ по ДНР.

По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва.

Ранее сообщалось, что в квартире мужчины, который повздорил с прохожим из-за футболки с надписью «Слава Украине», обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. Правоохранители обнаружили в его жилье восемь дронов, две пары очков для управления ими, девять банок и контейнеров с различными порошками, два пакета с аммиачной селитрой, выстрелы для подствольного гранатомета, учебно-тренировочные снаряды, канистру с бензином.

Обстрелявших мост в ДНР ВСУшников ждет суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Марочко: ВС России заняли новые позиции на Купянском направлении
27 июня 2024, 08:19

Фото: istockphoto/zim286

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские военные имеют тактический успех на купянском направлении. Об этом информирует РИА Новости.
«На купянском направлении наши войска имеют тактический успех. За истекшие сутки, подразделения ВС РФ продолжили продвижение в районах населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Стельмаховка», — отметил он.

По его словам, в районе Степной Новоселовки российские военные прорвали оборону ВСУ и заняли новые позиции. Западнее Сватово на одном из участков получилось отодвинуть боевиков Вооруженных сил Украины приблизительно на один километр, заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ПВО за ночь сбила семь БПЛА над Тверской, Московской и Белгородской областями
27 июня 2024, 07:49

Фото: istockphoto/e-crow

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 27 июня уничтожили семь беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
По информации МО РФ, боевики ВСУ применяли БПЛА самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре БПЛА над территорией Тверской, два БПЛА над территорией Московской и один БПЛА над территорией Белгородской областей», — указано в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим всё чаще и активнее использует террористические методы, обстреливая и атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области произошла серия взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#всу
#рф
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В Полтавской области произошла серия взрывов
Украинские СМИ: в Полтаве прогремел взрыв
27 июня 2024, 07:08

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Полтаве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом информирует Telegram-канал «ТСН».
«Полтава — взрывы», — отмечается в сообщении.

Иные подробности в настоящее время не приводятся. В Полтавской области и еще 12 регионах была объявлена воздушная тревога.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что в Киеве прогремел взрыв. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Системы ПВО сбили два БПЛА над Тверской областью
27 июня 2024, 05:18

Фото: istock / rancho_runner

Системы противовоздушной обороны сбили над территорией Тверской области беспилотник. Об этом проинформировали в пресс-службе правительства региона.
«В ночь на 27 июня в Конаковском муниципальном округе Тверской области дежурными средствами ПВО Минобороны РФ уничтожен БПЛА. В настоящее время на месте падения обломков аппарата работают специалисты экстренных служб, которые ликвидируют последствия падения БПЛА», — сказано в сообщении.
Никто не пострадал.

Глава региона Игорь Руденя поручил областным ведомствам оказывать все необходимое содействие оперативным службам.



ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

До этого сообщалось, что в ночь на 27 июня звуки взрывов раздались в Киеве и Хмельницкой области.

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#всу
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«Игра в американской команде»: поляков предупредили о ликвидации государства
В Myśl Polska признают, что расширение конфликта на Украине станет их гибелью
27 июня 2024, 03:51

Фото:istock/Rafal Olkis

Расширение украинского конфликта на территорию Польши может привести к её полному уничтожению. Об этом сообщил обозреватель Myśl Polska Эугениуш Зинкевич.
Эксперт отметил, что из-за членства в НАТО у польского руководства возникла иллюзия, что они могут делать все, что угодно. Однако глупые фантазии президента Анджея Дуды и других политиков о развале России погубят в итоге саму Польшу.

Зинкевич добавил, что теперь поляки могут ждать расширения украинского конфликта на территорию Польши. И его конец будет трагичным для поляков.

«Боюсь, что игра Польши в американской команде может в перспективе привести к ликвидации польского государства», – сказал Зинкевич.
Ранее стало известно, что США и Польша создадут группу по противодействию якобы дезинформации РФ и для помощи Украине.По данным пресс-службы Государственного департамента США, новая группа объединит союзников, чтобы помогать точному освещению конфликта на Украине, усиливать голос народа и раскрывать манипуляции Кремля.

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Звуки взрывов раздались в Киеве и Хмельницкой области
27 июня 2024, 03:34

Фото: istock / Olena Lialina

В Киеве прогремел взрыв. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.
Взрывы также слышны в Хмельницкой области, передают «Общественное» и ТСН. Последний также сообщает о взрывах в Ивано-Франковской области.

По данным мониторинговых пабликов, воздушная тревога объявлена на всей территории страны. Другие подробности не приводятся.

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

Вечером 26 июня сообщалось о взрывах в Херсоне.

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#всу
#воздушная тревога
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Владелец кафе в Севастополе рассказал о спасении людей при атаке ВСУ
РИА Новости: владелец кафе в Севастополе при атаке ВСУ укрыл 50 человек
27 июня 2024, 02:43

Фото: istock / alekskai52

Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, по имени Александр, при атаке ВСУ акетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек. Об этом пишет РИА Новости.
«Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых — по первому образованию я военный врач», — рассказал мужчина в беседе с изданием.
Как рассказал Александр, в кафе собрались порядка 50 человек. Его сын раздавал мороженое, чтобы успокоить детей. Женщины и дети спрятались во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.

После украинского обстрела к кафе Александра подносили раненых на лежаках. Через небольшой промежуток времени время на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию граждан.

23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.

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Кеннеди-младший назвал терроризмом атаку на пляж в Севастополе ракетами США
Кандидат в президенты США Кеннеди-младший осудил обстрел пляжа в Севастополе
27 июня 2024, 01:24

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Обстрел пляжа в Севастополе американскими ракетами ATACMS является терроризмом и актом войны со стороны США против мирных россиян. Об этом заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Слово, которое описывает это, – терроризм. Это акт войны со стороны США против российских гражданских лиц», – написал политик в социальной сети Х.
В минувшее воскресенье, 23 июня, украинские неонацисты ударили по Севастополю, унеся жизни четырех человек, включая двух детей, и ранив еще более 150 граждан. По данным Минобороны России, системы ПВО сбили 4 американские ракеты, один снаряд сдетонировал в воздухе над территорией города.

26 июня в Севастополе проводили в последний путь двухлетнюю Лизу Кривонос, которая погибла во время атаки украинских боевиков. Её похоронили на «Аллее Славы» в Севастополе, где покоятся герои спецоперации.

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