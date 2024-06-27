Владелец кафе в Севастополе рассказал о спасении людей при атаке ВСУ

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Владелец кафе на севастопольском пляже Учкуевка, по имени Александр, при атаке ВСУ акетой ATACMS с кассетной боевой частью укрыл в своем заведении 50 человек. Об этом пишет РИА Новости.
«Как только снаряды начали рваться, я крикнул своему мангальщику, чтобы тот успел открыть главный вход в кафе и начал загонять туда людей. Сам пошел смотреть раненых — по первому образованию я военный врач», — рассказал мужчина в беседе с изданием.Как рассказал Александр, в кафе собрались порядка 50 человек. Его сын раздавал мороженое, чтобы успокоить детей. Женщины и дети спрятались во внутреннем помещении кафе, а мужчины — под уличной барной стойкой.
После украинского обстрела к кафе Александра подносили раненых на лежаках. Через небольшой промежуток времени время на пляж прибыли экстренные службы и начали эвакуацию граждан.
23 июня ВСУ нанесли удар по Севастополю при помощи дальнобойных ракет ATACMS американского производства. Четыре снаряда из пяти сбили силы противовоздушной обороны, один, отклонившись от траектории, взорвался над общественным пляжем в Учкуевке.
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