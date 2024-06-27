Бизнесмен Дотком призвал американцев на выборах вспомнить о погибшей Лизе Кирнос

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Немецкий бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обратился к американцам. Он призвал их на выборах президента США вспомнить о погибшей в Севастополе Лизе Кирнос.
В своей социальной сети X (бывший Twitter) предприниматель напрямую обвинил действующего главу Белого дома в смерти Лизы и других детей.
ВСУ нанесли удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боеприпасами, 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кроме того, 79 человек госпитализированы, среди которых 27 — дети.
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«Лиза Кирнос (Кривонос - прим. ред.), одна из маленьких девочек, которых Джо Байден убил американскими ракетами в Крыму. Американские дроны и спутники использовались для того, чтобы ударить по этому солнышку кассетным боеприпасом. Вспомните о ней, когда будете голосовать в ноябре», — написал Дотком.
ВСУ нанесли удар по пляжу в Севастополе американскими ракетами ATACMS, снаряжёнными кассетными боеприпасами, 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей. Кроме того, 79 человек госпитализированы, среди которых 27 — дети.
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Александр Бойцов