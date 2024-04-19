Очевидица раскрыла подробности обстрела Горловки со стороны ВСУ

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Жительница Горловки рассказала о подробностях обстрела города со стороны Вооружённых сил Украины.
«Услышали прилёт, посыпались стёкла, побежали из бухгалтерии. На выходе из бухгалтерии был второй прилёт, выкинуло взрывной волной нас в коридор. Сыпется штукатурка, в глазах потемнело, оглохла. Очень страшно», — поделилась женщина в беседе с RT.
До этого сообщалось, что из-за удара украинского дрона по Белгородской области погиб русский военнослужащий. Как передаёт «Царьград», происшествие случилось ещё 17 апреля. Предположительно, запуск дрона был совершён с территории Харьковской области из населённого пункта в 4,5 км от российский границы.
Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что военнослужащие Вооружённых сил Украины насильно удерживают часть жителей Харькова, не давая им перебраться в безопасное место. Они планируют использовать мирное население в качестве «живого щита».
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Мелисса Тимофеева