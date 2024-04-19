В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом

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Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне от партии «Родина», назвал информацию о появлении у Украины беспилотников с запасом хода в три тысячи километров вбросом.
«По моему мнению, это предварительно распространяемая информация, созданная для заслонения украинских диверсионных групп, которые планируют продолжить запуск беспилотников с территории России. Нам следует выявлять и уничтожать подобные группы», — цитирует Журавлева РИА Новости.По его словам, все производственные мощности Украины, где могли бы производиться такие устройства, уже давно уничтожены российскими ударами, поэтому это может быть лишь приобретенные на Западе образцы.
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