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В ГД назвали информацию о появлении у Украины сверхдальних дронов вбросом

Депутат Журавлев назвал данные о появлении у Украины сверхдальних БПЛА вбросом
19 апреля 2024, 14:46
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Алексей Журавлев, первый зампред комитета Госдумы по обороне от партии «Родина», назвал информацию о появлении у Украины беспилотников с запасом хода в три тысячи километров вбросом.


«По моему мнению, это предварительно распространяемая информация, созданная для заслонения украинских диверсионных групп, которые планируют продолжить запуск беспилотников с территории России. Нам следует выявлять и уничтожать подобные группы», — цитирует Журавлева РИА Новости.
По его словам, все производственные мощности Украины, где могли бы производиться такие устройства, уже давно уничтожены российскими ударами, поэтому это может быть лишь приобретенные на Западе образцы.

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Ганчев: ВСУ собираются использовать жителей Харькова в качестве «живого щита»
19 апреля 2024, 15:23

Фото: istockphoto/Zeferli

Военнослужащие Вооружённых сил Украины насильно удерживают часть жителей Харькова, не давая им перебраться в безопасное место. Они планируют использовать мирное население в качестве «живого щита».
Об этом в эфире «Первого канала» сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, жители города пытаются покинуть его тайно, маленькими группами, избегая проезжих дорог. Кроме того, добавил руководитель ВГА, харьковчане стараются укрываться в своих домах и квартирах и никуда не выходить, опасаясь тотальной мобилизации.

Население города само хочет покинуть опасную территорию, продолжил Ганчев. Объявленная киевскими властями частичная эвакуация является лишь предлогом для того, чтобы набрать побольше мужчин и отправить их воевать. Жители Харькова не хотят идти на убой, поэтому прилагают все силы для того, чтобы избежать мобилизации, в том числе покидая свои дома, заключил глава ВГА Харьковской области.

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ВС РФ будут дробить оборону ВСУ сразу в нескольких местах — SZ
19 апреля 2024, 14:53

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Вооруженные силы России будут дробить оборону ВСУ сразу в нескольких местах, пишет чешское издание Seznam zprávy.
Так, обозреватель Лукаш Марек, ссылаясь на экспертов, предположил как пройдет новое наступление российской армии. По его словам, оно может особо ничем не отличаться от нынешних боев, когда украинскую оборону «дробят» одновременно во многих местах.

Единственное отличие — упорство российских военных, с которым они будут действовать, добавил он.

Ранее политолог из Украины Вадим Карасев заявил, что российские бойцы готовятся к наступлению. Якобы именно для этих целей был уничтожен ЗРК Patriot.

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#вс рф
#спецоперация
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Зеленский приехал в Славянск
Зеленский приехал в Славянск и встретился с ранеными бойцами ВСУ
19 апреля 2024, 14:17

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Славянск, на территорию Донецкой области, которая остается под контролем Киева.
«Сегодня мы в Донецкой области. (...) Встретился с воинами, награжденными государственными наградами», — поделился он в своем Telegram-канале.
Зеленский отметил, что пообщался с ранеными бойцами украинской армии, проходящими лечение в медицинской роте 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

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#пленные
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«Считают себя русскими»: Военэксперт объяснил, почему пленные не хотят возвращаться в ВСУ
Военэксперт Живов: пленные ВСУ отказываются от обмена, потому что не хотят воевать
19 апреля 2024, 14:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Солдат ВСУ Виталий Федорчук рассказал, что ему удалось сдаться в плен, помахав российскому дрону. Видеозапись с заявлением военнопленного опубликовало Минобороны РФ. «У меня шансов не оставалось, я просто банально помахал руками в дрон, что бы хотя бы попасть в плен и выжить. Меня сопроводил дрон до русских позиций и там меня приняли», — рассказал военнопленный. Он также добавил, что в плену к нему относятся хорошо.
Военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что в России к пленным относятся гуманно.

«Польза пленных в том, что чем меньше у противника солдат, тем быстрее мы добьемся победы. А так в целом они встречаются с сотрудниками наших спецслужб (сначала военной контрразведки, потом ФСБ), дальше они попадают в изоляторы — места для содержания военнопленных, что-то вроде лагерей, где довольно гуманно к ним относятся. Их никто не пытает, никаких насильственных действий никто не совершает. Многие из них отказываются возвращаться, то есть отказываются от обмена, потому что обмен им гарантирует возвращение в ряды ВСУ. А они воевать не хотят, поэтому многие из них пишут заявление, чтобы их не обменивали до окончания боевых действий. Ну этот механизм еще надо дальше прорабатывать. В том смысле, чтобы люди могли просить временное убежище и оставаться в России столько, сколько необходимо. Мы не должны забывать, что далеко не все из этих людей хотели воевать с Россией, многие из них сами считают себя русскими людьми, просто попали вот в такую ситуацию. Сейчас нельзя сказать «Я за Россию» и попасть в тюрьму на 10 лет, как это можно было раньше, тебя все равно заберут в армию. Поэтому надо по-человечески относиться и смотреть, какие у человека взгляды», — сообщил военный блогер.

Также военный эксперт рассказал, что Украина в начале боевых действий жестоко относилась к пленным ВС РФ, что привлекло внимание ООН.

«В начале боевых действий ВСУ относились плохо к пленным, совершали огромное количество военных преступлений: пытали, издевались, калечили, лишали частей тела. Это все дошло до Красного Креста, до ООН. ООН признала около года назад, что в отношении российских военнопленных совершаются грубые противоправные действия, которые подпирают все конвенции ООН. После этого, вроде, ситуация стала улучшаться», — сказал специалист.

В завершении разговора Алексей Живов уточнил, что взятие в плен — отдельная сложная работа, которая у ВС России ведется регулярно.

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У России есть средства против нового украинского дрона
Полковник Матвийчук: у РФ есть средства против долетающего до Сибири дрона
19 апреля 2024, 13:26

Фото: istockphoto/NiseriN

У РФ есть средства против нового украинского дрона дальностью до 3000 километров, который способен долететь до Сибири. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на полковника в отставке, военного эксперта Анатолия Матвийчука.
«Силы и средства защиты у нас есть, они позволяют контролировать такие дроны на маршрутах движения и уничтожают в случае, если они появляются на нашем пути», — заявил он.
Полковник отметил, что Россия насыщена многоступенчатой системой ПВО с защитой от подобных объектов.

Ранее сообщалось, что ВСУ разработали новый беспилотник, который может преодолевать расстояние до 3000 километров, что позволяет ему долетать до Сибири. В его производство Киев инвестировал сотни миллионов долларов. Выпускаются они как минимум на шести предприятиях. Создание данного вида техники было обусловлено нежеланием Запада предоставлять Украине оружие дальнего действия.

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Россия убеждена в необходимости продолжать СВО, заявил Лавров
Лавров: у России есть полная убежденность в необходимости продолжать СВО
19 апреля 2024, 13:02

Фото: сайт Кремля

Россия убеждена в необходимости продолжения специальной военной операции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, в интервью радиостанциям Sputnik, «Комсомольская правда» и «Говорит Москва».
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул готовность России к переговорам, но отметил, что разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским бессмысленны.

«У нас есть полная убежденность, что нам надо продолжать специальную военную операцию», — сказал Лавров.
Министр также отметил, что западные «хозяева Зеленского» боятся потерять свою гегемонию.

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«Ищут возможности сдаться»: Военэксперт рассказал о способах сдачи в плен бойцов ВСУ
Военэксперт Живов: ВСУ стали охотнее сдаваться в плен из-за отсутствия мотивации
19 апреля 2024, 12:57

Фото: istockphoto/Diy13

Пленный украинский военнослужащий Евгений Погребняк рассказал, что решил сдаться после того, как получил скинутую российским БПЛА записку. «Я увидел, что дрон скинул записку. Я ее взял, прочитал. Там было написано: "Солдат ВСУ, сдавайся! Мы гарантируем тебе безопасность. Или в противном случае будешь убит», — рассказал пленный. Военнослужащий вышел к позициям ВС России, двигаясь за беспилотником.
Военный эксперт, блогер, автор телеграм-канала «ЖИВОВ Z. БИТВА ЗА ДОНБАСС» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, что взятие в плен — отдельная сложная работа, которая ведется регулярно.

«Мы и раньше раскидывали записки с лозунгами, включали голосовые трансляторы и достаточно глубоко залетали на беспилотниках, скидывали предложения о сдаче в плен. Это чаще всего является инициативой отдельных политруков и соответствующих офицеров. Нельзя сказать, что это работа ведется абсолютно масштабно сквозь всю армию. Средство доставки может быть любое, самое главное, чтобы они дошли до противника и чтобы был обеспечен коридор для сдачи, это тоже немаловажно, потому что в условиях боевых действий привести противника непросто: его могут случайно застрелить в ходе боевых действий как свои, так и чужие. То есть это целая отдельная, сложная, кропотливая работа. Мало доставить эту записку, необходимо обеспечить условия для сдачи, то есть это радиоканалы должны быть налажены, коридор для сдачи и так далее. Такая работа ведётся на регулярной основе», — сообщил эксперт.

Также, по ощущениям специалиста, украинцы стали чаще добровольно сдаваться в плен, потому что у многих нет мотивации из-за насильственной мобилизации.

«Больше или меньше стали сдаваться в плен — у меня нет объективных данных, но по ощущениям — да, больше, потому что последние пополнения ВСУ в основном состоят из военнослужащих, которые отрицательно относились к боевым действиям и не хотели служить в ВСУ, были насильно мобилизованы. Естественно, эти люди ищут возможности сдаться и прекратить участие в конфликте. Да, можно сказать, что сейчас стало сдаваться больше людей, в том числе причина — отсутствие мотивации. Но это не повально. Нельзя сказать, что это везде и всюду происходит, это будет жестким самообманом. Большая часть украинских подразделений пока, к сожалению, сохраняет свою дееспособность»,— отметил военный блогер.

В завершении беседы Алексей Живов уточнил, что иностранных наёмников в плен никто не берёт.

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Манёвр российских войск в зоне СВО вызвал панику на Западе
19 апреля 2024, 12:45

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российская армия легко добирается до позиций противника. Это происходит потому, что подразделения Вооружённых сил Украины просто не в состоянии дать им отпор.
Об этом пишут обозреватели британского журнала The Economist. Поскольку украинские солдаты просто не имеют средств для отражения наступления пехоты, российские военные теперь с лёгкостью могут приблизиться к позициям ВСУ, указано в публикации. В отличие от контрнаступления ВСУ, когда украинцы зачастую не могли даже подобраться к передовой линии российской обороны из-за плотного заградительного огня и частых минных полей, ВС РФ не только приближаются к рубежам обороны ВСУ, но и преодолевают их, пишут авторы статьи.

В материале отмечается, что в настоящее время ВСУ пытаются выстроить серьёзные линии обороны. Но эти попытки могут оказаться тщетными, так как российские войска продолжают наносить мощные удары и продвигаться вперёд, заключают обозреватели издания.

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МИД РФ сообщил о работе военных инструкторов из Франции на Украине
Лавров: есть информация, что французские военные инструкторы работают на Украине
19 апреля 2024, 12:40

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

У России есть информация о работе военных инструкторов из Франции и других стран Европы на территории Украины. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью радиостанциям «Спутник», «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
«Есть информация, что французские не только наемники, но и инструкторы, может быть, под какой-то крышей, но наряду с некоторыми другими представителями военных и специальных служб европейских стран там на Украине работают», — заявил глава МИД Лавров.

Кроме того, глава МИД отметил, что слова Макрона об отправке европейских войск на Украину это «нервические заявления».

Ранее Лавров осудил удар израильской армии по посольству Ирана, подчеркнув, что любые посягательства на дипломатические и консульские объекты, неприкосновенность которых гарантируется соответствующими Венскими конвенциями, категорически неприемлемы, как и политические убийства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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