Очевидцы поделились подробностями взрыва БПЛА в Красногорске

24 октября 2025, 10:19

360.ru: звук взрыва украинского БПЛА разбудил жильцов дома в Красногорске

Фото: iStock/dzika_mrowka

Прогремевший при атаке украинского БПЛА на дом в Красногорске взрыв был очень сильным. Об этом сообщает телеканал 360.ru, ссылаясь на очевидцев.