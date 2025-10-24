Очевидцы поделились подробностями взрыва БПЛА в Красногорске
Прогремевший при атаке украинского БПЛА на дом в Красногорске взрыв был очень сильным. Об этом сообщает телеканал 360.ru, ссылаясь на очевидцев.
Одна из местных жительниц рассказала, что раздавшийся хлопок был настолько громким, что разбудил ее ранним утром. По ее словам, она проснулась в 04:13. Со стороны многоэтажки шел дым. Вскоре на место происшествия оперативно прибыли медики, которые начали выносить из соседнего подъезда пострадавших.
Другой жилец услышал шум от еще приближавшегося дрона в 04:10. После этого «сразу же прогремел хлопок». Мужчина отметил, что там до сих пор работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб.
Осколки разбросаны по всему жилому двору.Напомним, инцидент произошел на бульваре Космонавтов. Всего пострадали пять человек, в том числе ребенок. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заверил, что семьям окажут всю необходимую поддержку.
Читайте также: