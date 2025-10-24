Стало известно состояние пострадавших от взрыва БПЛА в Красногорске

24 октября 2025, 10:04

Глава Красногорска Волков: все пострадавшие от взрыва БПЛА находятся в сознании

Фото: iStock/Irina Tiumentseva

Пострадавших от взрыва беспилотника в Красногорске навестил глава городского округа Дмитрий Волков. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.





Сейчас мальчик по имени Богдан находится в детском клиническом центре имени Рошаля вместе со своей бабушкой. Его родители лечатся в Красногорской больнице, где находятся пострадавшие взрослые. По словам Волкова, все пациенты находятся в сознании, за их состоянием внимательно наблюдают медики.

«Маме Юлии передал привет от Богдана и показал видео с сыном. Врачи делают все возможное, помощь оказывается в полном объеме. <…> Обязательно поможем всем, в том числе с предоставлением временного жилья и ремонтом», — написал глава округа.