Россиянин рассказал, как спасал соседей после прилета дрона в их дом

24 октября 2025, 08:38

Сосед вытащил супругов из-под завалов после атаки БПЛА на дом в Красногорске

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Житель Красногорска Иван Москалев первым пришел на помощь пострадавшим соседям после прилета беспилотника ВСУ в многоэтажку. Подробности приводит телеканал РЕН ТВ.





Ночью мужчина проснулся из-за сильного гула и взрывов. Через несколько минут он поднялся на этаж, с которого доносился звук. На месте он обнаружил двух человек — мужчину и женщину.

«Там оказались взрослые — муж и жена. Муж лежал на животе. Мы вытащили камни. Слава Богу, он встал и мог ходить. Жена лежала на спине. Мы камни начали поднимать: стена полностью на них завалилась. Они оба были живы и в сознании», — сказал Москалев.