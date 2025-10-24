Россиянин рассказал, как спасал соседей после прилета дрона в их дом
Сосед вытащил супругов из-под завалов после атаки БПЛА на дом в Красногорске
Житель Красногорска Иван Москалев первым пришел на помощь пострадавшим соседям после прилета беспилотника ВСУ в многоэтажку. Подробности приводит телеканал РЕН ТВ.
Ночью мужчина проснулся из-за сильного гула и взрывов. Через несколько минут он поднялся на этаж, с которого доносился звук. На месте он обнаружил двух человек — мужчину и женщину.
«Там оказались взрослые — муж и жена. Муж лежал на животе. Мы вытащили камни. Слава Богу, он встал и мог ходить. Жена лежала на спине. Мы камни начали поднимать: стена полностью на них завалилась. Они оба были живы и в сознании», — сказал Москалев.Он вытащил семейную пару из-под обломков стены, дождался спасателей и покинул место происшествия. По словам красногорца, дрон попал в стену между двумя квартирами. Жильцы первой получили травмы, а второй — оказались под завалами.
Напомним, всего в результате вражеской атаки пострадали пять человек. Среди них есть малолетний ребенок. На месте организован оперативный штаб.