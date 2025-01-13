«Очнулся в мешке»: Боец ВС РФ ожил после клинической смерти, напугав врача

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Командир штурмовой роты с позывным «Катунь» перенёс кому и клиническую смерть, выполняя задачи в зоне спецоперации, и был удостоен четырёх орденов Мужества.
По данным RT, «Катунь» отправился на СВО в августе 2023 года. Во время освобождения Авдеевки он вместе со своей группой попал под атаку тяжёлых дронов ВСУ. Сначала вражеский БПЛА настиг его в блиндаже, а во второй раз после удара беспилотника завалило подвал, где он находился.
Еще в одном бою группа военного попала под танковый обстрел противника. Мощной взрывной волной его выбросило из здания, собой боец пробил две стены и перенёс клиническую смерть. Его посчитали погибшим. Но он очнулся, когда его уже поместили в мешок, чем сильно напугал врача.
За выполнение задач в зоне СВО «Катунь» удостоен четырёх орденов Мужества. Сам боец считает, что эти награды принадлежат не только ему, но и его сослуживцам.
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«Мне повезло, что я стоял. В такие моменты действуешь на адреналине, мозг работает быстрее компьютера. Руками, как в воде, стал быстро откапывать себя, ребят», — рассказал «Катунь».
Еще в одном бою группа военного попала под танковый обстрел противника. Мощной взрывной волной его выбросило из здания, собой боец пробил две стены и перенёс клиническую смерть. Его посчитали погибшим. Но он очнулся, когда его уже поместили в мешок, чем сильно напугал врача.
За выполнение задач в зоне СВО «Катунь» удостоен четырёх орденов Мужества. Сам боец считает, что эти награды принадлежат не только ему, но и его сослуживцам.
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Элина Позднякова