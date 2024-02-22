Одесситы едва отбились от сотрудников военкомата в трамвае

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Мужчины в Одессе силой вытолкали из трамвая сотрудника военкомата, об этом сообщает «Страна.ua».
«В Одессе конфликты с территориальным центром комплектования (название военкоматов на Украине) из-за транспортной мобилизации набирают силовой характер. Мужчины силой и с матом не пустили в трамвай военкомов», — сообщили в издании.
К публикации журналисты прикрепили видеозапись, на которой пассажиры трамвая кричат на мужчину в военной форме, выбивают из его рук телефон, на который он снимал происходящее, и кричат водителю, чтобы он немедленно начинал движение.
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Евгения Парфентьева