В Киевской области взорвали СВУ с листовками против мобилизации

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На месте взрыва СВУ в Киевской области нашли огромное количество листовок против насильственной мобилизации, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью для «РИА Новости».
«Сразу пошёл посыл про теракт, заложенное СВУ, рашистов и орков — всё стандартно. С самого утра начали поквартирный обход в районе происшествия, опрашивали свидетелей, смотрели камеры видеонаблюдения. Никто ничего не видел, по камерам глухо», — рассказал Лебедев.
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