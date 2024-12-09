Подполье сообщило о поражении БМП ВСУ в Запорожской области

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Боевая машина пехоты ВСУ поражена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Уточняется, что на выезде из села Новоандреевки на трассе Т0812 была поражена дроном-камикадзе вражеская БМП. По словам Лебедева, убиты или ранены до 10 украинских солдат.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова