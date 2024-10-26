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Для боевиков ВСУ, находящихся в Курской области, настал момент истины — либо сдаваться в плен, либо быть уничтоженными, заявил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру». По его словам, снабжение и ротация у украинских военных на этом направлении сведена к нулю, а захваченная в августе территория уменьшилась вдвое.
«Сейчас в два раза сократилась территория, которую ВСУ захватили на Курской земле. Это гарнизон, который находится на севере. Пополнение боеприпасами, ротация людей сейчас сведены к нулю у ВСУ», — пояснил он.Дандыкин отметил, что в Курской области на данный момент расположены около 2000 украинских солдат и все они — в окружении, прячутся в лесах, но пытаются бороться.
«Они находятся в окружении, прячутся по лесополосам, но оказывают сопротивление. Наши ребята наносят удары. Но противник пытается вводом новых формирований со стороны границы с Курской областью деблокировать и вывести их оттуда», — добавил капитан.По словам эксперта, надвигающиеся погодные условия играют на руку российской армии, так как противнику будет сложнее отступать.
«Противнику будет сложнее уходить по дорогам, техники становится все меньше, топлива для нее, в общем-то, нет. То есть наступает момент истины: либо сдаваться, либо быть уничтоженными», — резюмировал Дандыкин.Читайте также:
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