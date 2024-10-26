Фото: istockphoto/Oleg Elkov
Населенный пункт Александрополь в Донецкой народной республике (ДНР) освободили бойцы ВС РФ от боевиков ВСУ, доложили в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что в освобожденном в сентябре Украинске побывал глава ДНР Денис Пушилин. Чиновник записал видеообращение в военной форме в Telegram-канале. Он отметил, что российские силы уже ушли вперед и пожелал им успехов.
О продвижении российских сил в Донбассе также заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Им упоминался населенный пункт Шахтерское в регионе.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда цели СВО будут достигнуты.
Читайте также:
Российские морпехи разгромили штурмовую группу ВСУ под Курском
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
О продвижении российских сил в Донбассе также заявлял председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Им упоминался населенный пункт Шахтерское в регионе.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины продолжается. В Кремле подчеркивали, что боевые действия закончатся, когда цели СВО будут достигнуты.
Читайте также:
Российские морпехи разгромили штурмовую группу ВСУ под Курском
Российские военные эвакуировали мирных жителей из Украинска
Над регионами РФ за ночь уничтожили 17 украинских БПЛА
Никита Кротов