Фото: istockphoto/Oleksander Bontei
В Одессе у местного территориального центра комплектования 9 (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.) разыгралась целая баталия между военкомами и медиками. Сотрудники ТЦК незаконно удерживают бригаду скорой помощи.
Как сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», военкомы не выпускают из здания врача и фельдшера. Это не понравилось другим экипажам станции скорой помощи. К месту событий приехало множество других бригад, машины включили сирены, стоит беспрерывный вой. На кадрах, размещённых в местных пабликах, можно увидеть стычки, доходящие до рукоприкладства.
Некоторые военные ВСУ наклеивают на свои микроавтобусы надпись «Не ТЦК». Иначе оставленная где-нибудь машина может оказаться с проколотыми колёсами или выбитыми стёклами. Так велика «любовь» украинцев к военкомам. Некоторые военнослужащие стараются не ходить по Киеву в форме, чтобы их не приняли за сотрудников ТЦК.
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Александр Бойцов