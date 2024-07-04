Одесскому порту причинен серьезный ущерб

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Портовая инфраструктура в Одесской области получила повреждения. Об этом в своём Телеграм-канале проинформировал мэр Одессы Геннадий Труханов.
«Повреждены здания и другие конструкции портовой инфраструктуры», — заявил глава города.
В нескольких местах в гавани вспыхнул пожар, но спасателям уже удалось его потушить.
Ранее в украинских Телеграм-каналах сообщалось о взрывах в самой Одессе и порте Черноморск Одесской области.
Накануне Минобороны РФ сообщило о массовых потерях ВСУ. Согласно сводкам, только за прошедшие сутки уничтожено свыше 1700 украинских боевиков и свыше ста единиц бронетехники.
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