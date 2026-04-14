Один человек погиб и пятеро пострадали при атаке ВСУ на Липецкую область
Беспилотники ВСУ ударили по городу Елец в Липецкой области. В результате атаки погибла женщина, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в Телеграм-канале.
По его словам, еще пятеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Из-за падения обломков БПЛА повреждения получила жилая постройка.
«В доме на улице Черокманова погибла женщина. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», — написал Артамонов.
Губернатор добавил, что еще один беспилотник упал на дом в населенном пункте Долгоруково, после чего начался пожар. Там обошлось без пострадавших: всех жителей оперативно эвакуировали, а возгорание ликвидировали без серьезных последствий.
Ранее активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в Запорожской области. Местные власти сообщили об ударе по энергетическому объекту.