Один человек погиб после попадания ракеты «Ураган» ВСУ по жилому дому в Шебекино

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Мужчина погиб возле детской площадки в Шебекино в результате атаки ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что осколок смертельно ранил мужчину в голову на той же улице Ленина, где было попадание в жилой дом. Согласно информации источника, минимум два человека госпитализированы.
Сегодня, 10 июля, украинские боевики ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Вражеский снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По его словам, украинские солдаты атакуют только военные объекты.
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Сегодня, 10 июля, украинские боевики ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Вражеский снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами.
Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По его словам, украинские солдаты атакуют только военные объекты.
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Екатерина Коршунова