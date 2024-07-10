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ВСУ ударили ракетой «Ураган» по жилому дому в Шебекино

Mash: ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному дому в Шебекино
10 июля 2024, 12:12
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

ВСУ ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами. Согласно предварительной информации, ранения получили три человека.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По словам Литвиненко, ВСУ наносят удары исключительно по военным объектам.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#техника
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#пострадавший
Один человек погиб после попадания ракеты «Ураган» ВСУ по жилому дому в Шебекино
10 июля 2024, 12:42

Фото: iStock/Olena_Z

Мужчина погиб возле детской площадки в Шебекино в результате атаки ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что осколок смертельно ранил мужчину в голову на той же улице Ленина, где было попадание в жилой дом. Согласно информации источника, минимум два человека госпитализированы.

Сегодня, 10 июля, украинские боевики ударили ракетой «Ураган» по пятиэтажному жилому дому в Шебекино Белгородской области. Вражеский снаряд попал по несущей торцевой стене рядом с балконами.

Ранее секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко отказался признавать удары ВСУ по мирным жителям российских регионов. По его словам, украинские солдаты атакуют только военные объекты.

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#белгородская область
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«Ты настоящий мужчина, я с тобой»: опубликовано обращение бойца СВО к сыну перед смертью
Боец СВО записал видеообращение к сыну незадолго до смерти
10 июля 2024, 12:05

Фото: iStock/trofimich

Боец спецоперации записал видеообращение к сыну и вскоре погиб. Предсмертные кадры публикует Telegram-канал «Vойско Zаботы Орел».
На видео российские боец находится в укрытии и обращается к сыну, отмечая, что все будет хорошо. Он также напомнил мальчику о каком-то подарке и призвал всегда носить его с собой, а также слушаться дядю.

«Ты настоящий мужчина. Я с тобой», — такими были последние слова российского военного в обращении к сыну.

Через некоторое время мужчина погиб, выполняя боевую задачу. Его должны похоронить в Мценске, куда его привезет брат, также боец спецоперации.

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Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками элитной бригады ВСУ «Ярость»
10 июля 2024, 11:52

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бойцы группировки «Север» вступили в бой с элитной украинской бригадой «Ярость» («Лють» - украинское название). Об этом сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Подразделениями группировки поражена живая сила и техника 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Волчанска, Циркунов и Липцов», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом бойцы группировки «Север» отразили девять контратак противника из 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады национальной гвардии и штурмовой бригады «Лють» («Ярость» — российское название) МВД Украины.

В бою было ликвидировано порядка 310 боевиков ВСУ, а также уничтожено три автомобиля и три вражеские гаубицы.

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«Сыграет любую роль»: Рогов раскрыл, почему Зеленский заговорил о переговорах
Военэксперт Рогов: Зеленский хочет править государством и уничтожать население
10 июля 2024, 11:46

Украинский писатель Сергей Майдуков в одной из своих статей заявил, что Зеленский склоняется к мирным переговорам. По словам писателя, Зеленский не сталкивался с более жёстким решением за всё время на посту главы государства.
Однако член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» заявил, что такое заявление провокационно и вполне логично.

«Причина такого заявления проста: Зеленский чувствует, что пахнет жареным, что он проигрывает на поле боя все сильнее. Ему нужна какая-то передышка и ротация для того, чтобы набрать вооружение и получить поддержку от Запада, и тем самым удержаться у власти. Зеленский — это не человек, которому нужен мир, ему нужна война, потому что только в условиях войны он может удерживаться у власти и списывать на боевые действия весь тот беспредел, который он творит на постукраинском пространстве», — сказал эксперт.

Он добавил, что подобная имитация мира и готовности к переговорам — это всего лишь актерская игра, которая позволяет продлить его правление.

«Задача Зеленского — согнать население с территорий и уничтожить это население в процессе боевых действий, но когда он понимает, что может потерять власть, он ищет способ как-то удержаться. Имитация поиска мира и готовности к переговорам — это и есть действия Зеленского. Нельзя забывать, что он актер и может сыграть любую роль, которая будет нужна для того, чтобы дальше зарабатывать на смертях людей», — поделился Рогов.

По его словам, продолжение войны, несмотря на «недостижимость» вступления в НАТО, является путем к достижению единственной цели — править как можно дольше, а запрет выборов под предлогом ведения боевых действий это еще раз подтверждает.

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Дудаев указал на разницу между пленными чеченцами и бойцами ВСУ
10 июля 2024, 11:29

Фото: iStock/Diy1

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев опубликовал в своём Telegram-канале видео с пленными украинскими военными и показал разницу между ними и попавшими в плен ВСУ чеченскими бойцами.
Напомним, в июне на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko появилось интервью с чеченскими бойцами, попавшими в плен ВСУ.

Дудаев заявил, что автор этого канала является «нацистским отродьем» и указал на разницу между пленными чеченцами и украинцами. По его словам, выходцы из республики попали в плен, когда находились «в отключке» из-за ранений, при этом украинские военные сдаются в плен добровольно.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года.

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Появились кадры сдачи в плен бойца ВСУ российским военным
10 июля 2024, 10:51

Фото: iStock/Michele Ursi

Боец ВСУ из 47-й отдельной механизированной бригады сдался в плен военным российской группировки «Центр». Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».
«При себе у солдата была американская винтовка M16 канадского производства, пара гранат и листовка, призывающая к сдаче в плен, которую он нашел в лесополосе. Именно эта листовка побудила его прийти к мысли, что пора заканчивать эту войну и сдаться российским бойцам», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что подобный случай демонстрирует эффективность психологической работы и тактической подготовки российских бойцов. Военный ВСУ начинают чаще осознавать бессмысленность сопротивления и сдаются в плен, чтобы остаться в живых.

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Подполье: ВС РФ уничтожили более ста солдат ВСУ в Николаевской области
10 июля 2024, 10:13

Фото: istockphoto / Aleksandr Golubev

В результате удара по Николаевской области Вооружённые силы РФ уничтожили более ста военнослужащих ВСУ
В результате удара по местам дислокации вооружённых сил Украины в Николаевской области было ликвидировано более сотни человек, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Военные заняли все дома в Снигиревке, владельцы которых были вынуждены покинуть свои жилища из-за войны. Кроме того, в сентябре 2023 года нацисты расстреляли здесь мирных жителей. По состоянию на 8:00 10 июля разбор завалов ещё продолжался, но уже известно, что более сотни человек погибли. Остальных пострадавших на «скорых» развозят по окрестностям», — рассказал Лебедев.

Он добавил, что больница в Снигиревке не может вместить всех пострадавших, поэтому там стараются стабилизировать состояние офицерского состава.

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#военные
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#человек
#дома
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ВС РФ ворвались в центр Нью-Йорка, ВСУ используют рои дронов под Харьковом: Последние новости СВО
Подполье: ВС РФ ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ
10 июля 2024, 09:27

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Армия России прорвалась в центр Нью-Йорка, штурмует Часов Яр и отбивает контратаки ВСУ в Харьковской области.
Последние новости с полей спецоперации на утро 10.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил о мощном ударе ВС РФ по селу Беленькое в Запорожской области, которое временно находится под контролем Киева.

«В Запорожской области по селу Беленькое был нанесен удар в районе перегрузочного терминала Нибулон, где хранится военная техника. Рядом в колонии №99 производится ремонт военной техники. Впритык к терминалу находятся казарменные помещения внутренних войск», — написал Лебедев в своём Telegram-канале.

По его словам, после прилёта произошла мощная детонация.

Торецкое направление


Здесь армия России продолжает активно наступать. За минувшие сутки по Нью-Йорку (Новгородскому) было нанесено восемь мощнейших авиаударов, при этом более 10 авиаударов пришлось на сам Торецк, таким образом ВС РФ готовятся к дальнейшим штурмовым действиям.

По данным украинского аналитического ресурса DS, российские бойцы ворвались в центр Нью-Йорка (Новгородского) и расширили зону контроля в районе Петровской горы. Кроме того, российские военные прорывают оборону ВСУ и продвигаются от Горловки к Торецку, а также в Кирове, Южном и Дружбе.

Донецкое направление


ВСУ пытаются удержать свои позиции на окраинах Константиновки, однако события разворачиваются не в их пользу. По информации Telegram-канала «WarGonzo», ВС РФ добились тактических успехов в Красногоровке. А вот в районе Карловки продолжаются тяжёлые бои по всему участку. Российские бойцы пока не могут взять населенный пункт в полуокружение и штурмуют село практически по одному направлению.

Тем временем в районе Новоселовки Первой ВСУ рискуют оказаться в окружении. Здесь российские войска сжимают клещи вокруг населённого пункта. По поступающей с утра 10 июля информации, наши войска ведут активные бои уже в центре села.

Кроме того, по последним данным, участок ключевой трассы снабжения украинской группировки ВСУ в Константиновке попал под огневой контроль российских сил.

Харьковское направление


Здесь на протяжении суток ВСУ пытались контратаковать российские позиции на занятых ранее позициях и под российским огнем возводили насыпи через реку Волчья. В Волчанске продолжаются тяжелые бои за многоэтажную застройку. Тем временем севернее Липцов противник использует «рой дронов», выигрывая время на перегруппировку и стягивание дополнительных резервов для дальнейших контратак.

Часовоярское направление


Российские войска продолжают штурмовать восточную часть Часов Яра. Также ведутся бои в прилегающих лесах и на флангах города. ВС РФ решают задачу по полному выходу и закреплению на рубеже водоканала Северский Донец – Донбасс.

Покровское направление


После взятия Яснобородовки, о котором накануне сообщили в Минобороны РФ, армия России сможет выйти с севера к Карловскому водохранилищу и сильнее давить на саму Карловку, куда ВСУ активно стягивают подкрепление для удержания обороны.

Зеленский хочет бомбить Крым


Тем временем Владимир Зеленский, который сейчас находится в Вашингтоне, призывает нарастить возможности ВСУ по ударам в Крыму.

«Мы можем значительно ограничить действия России на юге Украины и вытеснить оттуда оккупанта, если американское руководство поможет нам с необходимыми возможностями для нанесения глубоких ударов по российским военным и логистике в нашем Крыму», – заявил Зеленский.

Также он призвал США снять ограничения на удары по территории РФ, чтобы Украина могла бомбить российские аэродромы.

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Подполье: ВС России ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ
10 июля 2024, 09:20

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российские силы ударили в районе перегрузочного терминала «Нибулон», где хранится вражеская военная техника. По словам Лебедева, рядом в колонии №99 производится ее ремонт.

Лебедев подчеркнул, что известно о мощной детонации после прилета.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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