Подполье: ВС России ударили по терминалу в Запорожье, где хранится техника ВСУ

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что ВС РФ нанесли удар в подконтрольном Киеву районе Запорожской области в районе перегрузочного терминала, где хранится военная техника ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что российские силы ударили в районе перегрузочного терминала «Нибулон», где хранится вражеская военная техника. По словам Лебедева, рядом в колонии №99 производится ее ремонт.
Лебедев подчеркнул, что известно о мощной детонации после прилета.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Лебедев подчеркнул, что известно о мощной детонации после прилета.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова