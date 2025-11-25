Один человек пострадал в результате атаки ВСУ на Новороссийск
Мужчина получил ранение после попадания осколков БПЛА в частный дом в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
Один из беспилотников врезался в квартиру на верхнем этаже жилого дома. У пострадавшего зафиксировано осколочное ранение, ему понадобилась помощь медиков. Информация о состоянии госпитализированного мужчины уточняется.
Город уже несколько часов пытаются атаковать беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). В нескольких районах прозвучали предупреждения о «химической, радиоактивной и штормовой угрозе», однако эти сведения оказались ложными. По словам мэра Новороссийска Андрея Кравченко, произошло «несанкционированное вмешательство» в систему оповещения.
