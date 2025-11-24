Военкэксперт Клупов: Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения ВС РФ
В район Волчанска Харьковской области поступает подкрепление ВСУ, противник пытается замедлить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.
Он отметил, что в Волчанске уже почти три недели российские бойцы ведут успешные бои и продвигаются в сторону Харькова.
«Поэтому, чтобы остановить это наступление, туда и перебрасывают резервы, чтобы не дать нашим войскам успешно продолжать движение. При этом наши войска активно продвигаются и на других направлениях — под Купянском, в Северске, на Северо-Донецком, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском участках фронта», — уточнил Клупов в разговоре с Pravda.Ru.
Однако у Украины нет сил для стабилизации ситуации сразу на нескольких направлениях ЛБС, поскольку переброска резервов на одно направление ослабляет оборону в других местах. При этом ВС РФ наступают практически по всему фронту, заключил эксперт.
Тем временем освобождение Звановки открывает армии России путь к Северску, который уже находится в полуокружении ВС РФ. Об этом сообщает военкор RT Саргон Хадая.
«Сейчас бойцы продвигаются малыми группами, ведут уличные бои, освобождая метр за метром. У ВСУ в Северске мощные бетонные «укрепы», но проблемы с логистикой: почти все их подвозы перекрыты», — рассказал журналист.
Он добавил, что бойцы уверены в освобождении города уже в ближайшее время.