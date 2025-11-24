Военкэксперт Клупов: Киев стягивает войска к Волчанску из-за продвижения ВС РФ

24 ноября 2025, 21:02

Фото: iStock/Olena_Z

В район Волчанска Харьковской области поступает подкрепление ВСУ, противник пытается замедлить продвижение ВС РФ. Об этом рассказал военный эксперт, герой России Рустем Клупов.





Он отметил, что в Волчанске уже почти три недели российские бойцы ведут успешные бои и продвигаются в сторону Харькова.





«Поэтому, чтобы остановить это наступление, туда и перебрасывают резервы, чтобы не дать нашим войскам успешно продолжать движение. При этом наши войска активно продвигаются и на других направлениях — под Купянском, в Северске, на Северо-Донецком, Донецком, Южно-Донецком и Запорожском участках фронта», — уточнил Клупов в разговоре с Pravda.Ru.

«Сейчас бойцы продвигаются малыми группами, ведут уличные бои, освобождая метр за метром. У ВСУ в Северске мощные бетонные «укрепы», но проблемы с логистикой: почти все их подвозы перекрыты», — рассказал журналист.