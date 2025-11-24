В Раде ответили, когда закончится конфликт на Украине

24 ноября 2025, 21:51

Стефанчук: Конфликт с РФ закончится, когда Крым станет Украиной

Фото: istockphoto/olegda88

Конфликт между Украиной и Россией продолжится до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины.