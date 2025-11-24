В Раде ответили, когда закончится конфликт на Украине
Стефанчук: Конфликт с РФ закончится, когда Крым станет Украиной
Конфликт между Украиной и Россией продолжится до тех пор, пока Крым не вернется под контроль Украины.
Как пишут республиканские СМИ, с таким заявлением выступил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Он подчеркнул, что территория остается неотъемлемой частью страны и выразил мнение, что «полноценный мир невозможен, пока полуостров находится под контролем России».
Ранее на Украине сообщили о полной переработке плана по урегулированию, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
