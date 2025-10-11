Один человек пострадал в результате падения беспилотника в Белгородской области

11 октября 2025, 23:10

Фото: istockphoto / maxim4e4ek

В селе Головчино Грайворонского округа мирный житель получил ранение в результате падения обломков сбитого FPV-дрона. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.