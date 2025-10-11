Один человек пострадал в результате падения беспилотника в Белгородской области
В селе Головчино Грайворонского округа мирный житель получил ранение в результате падения обломков сбитого FPV-дрона. Об этом в Телеграм-канале рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение головы. Он самостоятельно обратился в Борисовскую центральную районную больницу, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Лечение пострадавшего будет продолжено амбулаторно.
Ранее Гладков сообщил, что система ПВО отразила ракетный удар по Белгороду. Из-за падения осколков произошло возгорание. Также повреждения получили одно из коммерческих зданий и припаркованные неподалеку автомобили.
Читайте также: