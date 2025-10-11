ВСУ ударили по гражданскому автобусу в ДНР

11 октября 2025, 18:43

Мэр Приходько: беспилотник ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке

Фото: iStock/conejota

Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.





По его словам, все произошло, когда транспорт двигался по дороге в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе. На опубликованных им снимках виден разбитый автобус — в нем выбиты окна, повреждена обшивка и внутренняя часть. На полу, потолке и сиденьях также видны кровавые следы.

«Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2», — написал глава города.