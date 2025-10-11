ВСУ ударили по гражданскому автобусу в ДНР
Мэр Приходько: беспилотник ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке
Беспилотник ВСУ атаковал гражданский автобус в Горловке ДНР. Об этом сообщил мэр Иван Приходько в своем телеграм-канале.
По его словам, все произошло, когда транспорт двигался по дороге в жилом массиве «Комсомолец» в Никитовском районе. На опубликованных им снимках виден разбитый автобус — в нем выбиты окна, повреждена обшивка и внутренняя часть. На полу, потолке и сиденьях также видны кровавые следы.
«Украинские террористы нанесли удар дроном по автобусу маршрута № 2», — написал глава города.Через полчаса он добавил, что от ударов вражеских дронов пострадали четыре человека. Информация об их состоянии и другие подробности не приводятся.