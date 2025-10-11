Врач потерял руку и ногу при ударе ВСУ по автобусу в ДНР

11 октября 2025, 19:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

Врач-хирург второй больницы Горловки в ДНР получил тяжёлое ранение с травматической ампутацией руки и ноги после удара ВСУ по автобусу в жилом массиве «Комсомолец». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.