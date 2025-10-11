Врач потерял руку и ногу при ударе ВСУ по автобусу в ДНР
Врач-хирург второй больницы Горловки в ДНР получил тяжёлое ранение с травматической ампутацией руки и ноги после удара ВСУ по автобусу в жилом массиве «Комсомолец». Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.
Глава населённого пункта отметил, что медик 10 лет не отходил от операционного стола, помогая пострадавшим от украинских обстрелов. Сегодня он сам стал жертвой очередной атаки.
Удар пришёлся именно по автобусу, где находился врач. Других подробностей Приходько не привёл.
Ранее в Горловке украинский беспилотник повредил несколько многоквартирных домов, а также образовательное учреждение в Никитовском районе.
