Украинцы распродают британскую военную помощь, включая маскировочные сети
На украинском сайте объявлений можно найти широкий ассортимент британской военной экипировки. Об этом пишет РИА Новости.
В разделе «одежда» доступны непромокаемые костюмы, состоящие из брюк и рубашки, стоимостью 4 500 гривен (8 625 рублей). Один из продавцов отмечает, что это обмундирование использовалось британскими военнослужащими. Также в продаже огнестойкая куртка за 1 350 гривен (2 588 рублей) и военный разгрузочный жилет за 1 550 гривен (2 970 рублей). Зимний спальный мешок армии Великобритании, который выдерживает температуру до -20°, предлагается за 1 950 гривен (3 737 рублей). К нему можно приобрести простыню-вкладыш за 250 гривен (480 рублей).
Кроме того, на сайте выставлены наколенники за 450 гривен (290 рублей), рукавицы с кожаными вставками по цене 50 гривен за пару (96 рублей) и платок на голову за 30 гривен (58 рублей). Продавец утверждает, что этот платок подходит для боевых действий на Ближнем Востоке и может использоваться как жгут для остановки кровотечения.
Камуфляжная маскировочная сетка также доступна к продаже. Продавец обозначает ее как «оригинал» из британской армии. Стоимость сетки составляет 7 500 гривен (14 373 рубля). Она предназначена для защиты объектов на местности и пользуется популярностью для оформления тиров и летних площадок.
Читайте также: