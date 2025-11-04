В Германии ответили, поставят ли ракеты Taurus Украине
Германия по-прежнему не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.
По информации издания, чтобы компенсировать отказ от передачи ракет, Берлин увеличит объемы поставок Киеву других видов вооружения.
Несмотря на бюджетный кризис, немецкие власти намерены выделить на эти цели не менее трех миллиардов евро. Они надеются, что Украина направит эти средства на создание аналога Taurus — крылатых ракет «Фламинго».
Напомним, 12 июля министр обороны Германии Борис Писториус во время встречи с Владимиром Зеленским исключил поставки ракет Taurus.
