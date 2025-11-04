В Германии ответили, поставят ли ракеты Taurus Украине

04 ноября 2025, 17:54

Handelsblatt: Германия по-прежнему выступает против поставок ракет Taurus Украине

Фото: iStock/andriano_cz

Германия по-прежнему не планирует поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.