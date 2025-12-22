22 декабря 2025, 17:47

Военэксперт Дандыкин: «Орешник» является гиперзвук, который невозможно сбить

Фото: iStock/vadimrysev

«Орешник» стал развитием комплекса «Пионер», который уничтожили в советское время по договорённостям о сокращениях ракет средней и малой дальности. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.





Он напомнил, что «Орешник» может нести обычное вооружение и применяться в ядерном исполнении.





«Это хороший комплекс, один из лучших в нашей истории. Максимальная дальность его применения — 5,5 тыс. км. И это гиперзвук, который невозможно сбить», — подчеркнул Дандыкин в разговоре с RT.

«Мы предупреждали наших европейских и американских партнёров, мы показывали дистанцию, на которую действует "Орешник". Этот "Орешник" невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — приводит издание слова Зеленского.