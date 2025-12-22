«Один из лучших»: военэксперт раскрыл, можно ли сбить «Орешник»
«Орешник» стал развитием комплекса «Пионер», который уничтожили в советское время по договорённостям о сокращениях ракет средней и малой дальности. Об этом рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.
Он напомнил, что «Орешник» может нести обычное вооружение и применяться в ядерном исполнении.
«Это хороший комплекс, один из лучших в нашей истории. Максимальная дальность его применения — 5,5 тыс. км. И это гиперзвук, который невозможно сбить», — подчеркнул Дандыкин в разговоре с RT.
Он пояснил, что даже без ядерного оснащения ракета не уступает по мощности ядерному удару. Однако в этом случае не произойдет заражения местности.
В случае нападения Запада на Россию для него будет печально столкнуться с последствиями применения «Орешника», заключил Дандыкин.
Ранее Владимир Зеленский после встречи в Варшаве с президентом Польши Каролем Навроцким вынужден был признать, что «Орешник» невозможно уничтожить, пишут argumenti.ru.
«Мы предупреждали наших европейских и американских партнёров, мы показывали дистанцию, на которую действует "Орешник". Этот "Орешник" невозможно уничтожить. Мы это уже знаем, так как он был применен в отношении Украины», — приводит издание слова Зеленского.