Путин назвал срок постановки «Орешника» на боевое дежурство

17 декабря 2025, 14:37

Путин: «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.