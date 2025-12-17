Путин назвал срок постановки «Орешника» на боевое дежурство
Российские баллистические ракеты средней дальности «Орешник» поставят на боевое дежурство до конца года. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.
Глава государства отметил, что российские силы успешно наступают и побеждают противника. Путин выразил уверенность в том, что все задачи специальной военной операции будут успешно выполнены.
Ранее российский лидер сообщил, что применение ракеты «Орешник» сравнимо с мощью ядерного удара. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
