Эксперт назвал главную радость Зеленского
Владимир Зеленский «больше всего любит присваивать чужие деньги». Об этом 31 октября написал в своём аккаунте в X (бывш. Twitter) аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
Так он оценил решение нидерландских властей выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере €25 млн для энергетического сектора.
Ранее обозреватели The Economist написали, что Киеву с 2026 по 2029 год понадобится финансовая и военная помощь в $389 млрд. Уточнялось, что цифры практически вдвое превышают сумму в $206 млрд, которую Украина получила с начала СВО.
Перед этим сообщалось, что Зеленский ввёл санкции в отношении журналистов, освещающих события вокруг Украинской православной церкви.
