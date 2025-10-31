Достижения.рф

Эксперт назвал главную радость Зеленского

Кошкович: присвоение чужих денег является главной радостью Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский «больше всего любит присваивать чужие деньги». Об этом 31 октября написал в своём аккаунте в X (бывш. Twitter) аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.



Так он оценил решение нидерландских властей выделить Украине дополнительную финансовую помощь в размере €25 млн для энергетического сектора.

Ранее обозреватели The Economist написали, что Киеву с 2026 по 2029 год понадобится финансовая и военная помощь в $389 млрд. Уточнялось, что цифры практически вдвое превышают сумму в $206 млрд, которую Украина получила с начала СВО.

Перед этим сообщалось, что Зеленский ввёл санкции в отношении журналистов, освещающих события вокруг Украинской православной церкви.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0