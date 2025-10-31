«Похвастаться уже нечем»: в России высказались об «уничтожении» Украиной «Орешника»

31 октября 2025, 20:37

Депутат Соболев: слова Малюка об уничтожении «Орешника» в России – фейк

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что слова главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка об уничтожении украинской стороной ракеты комплекса «Орешник» на территории России в 2023 году являются откровенной ложью и дезинформацией.





По мнению Соболева, такие объекты в России надежно охраняются и уничтожение ракеты на территории страны просто невозможно. Он подчеркнул, что заявления Киева направлены на поиск поводов для получения финансовой поддержки от Европы и сравнил методы распространения информации с принципами дезинформации Йозефа Геббельса.





«Фантазия у Малюка кончилась, похвастаться уже нечем», — отметил депутат, слова которого приводит «Лента.ру».