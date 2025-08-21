Один из самых высокопоставленных чиновников ЦРУ по России уволен в США

21 августа 2025, 21:44

Economist: президент США Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по РФ

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

The Economist со ссылкой на источники сообщает, что президент США Дональд Трамп уволил одну из ведущих аналитиков ЦРУ по России.