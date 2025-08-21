Один из самых высокопоставленных чиновников ЦРУ по России уволен в США

Достижения.рф

Economist: президент США Трамп уволил высокопоставленного аналитика ЦРУ по РФ
Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

The Economist со ссылкой на источники сообщает, что президент США Дональд Трамп уволил одну из ведущих аналитиков ЦРУ по России.



По данным издания, женщина проработала в разведке более 20 лет и в 2016 году руководила подготовкой доклада о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы.

Как утверждает The Economist, 19 августа её карьера внезапно оборвалась: директор Национальной разведки Тулси Габбард лишила её допуска — вместе с ещё 36 действующими и бывшими сотрудниками, обвинив их в «предательстве присяги Конституции». В публикации также говорится, что кадровые чистки затронули и авторов того доклада — Шелби Пирсон и Винь Нгуен, которых издание называет одними из наиболее высокопоставленных сотрудников разведки.

Ранее, отмечает издание, Национальная разведка США рассекретила письма с указом экс‑президента Барака Обамы, в которых, как утверждается, содержится информация о сфабрикованном вмешательстве России в выборы.

Никита Кротов

