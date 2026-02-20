SHOT: Минимум пять взрывов прогремело над Сочи, ПВО сработала по беспилотникам ВСУ
Над Сочи работают силы противовоздушной обороны, отражая атаку украинских беспилотников. Из-за налёта дронов ВСУ в местном аэропорту задержали около 20 рейсов на вылет и посадку, передает Telegram-канал SHOT.
Согласно материалу, жители Сочи слышали не менее пяти взрывов в разных районах города. По словам очевидцев, сначала раздался писк, затем раздалось несколько гулких хлопков. Сирена воздушной опасности звучала уже четыре раза.
Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил в своем Telegram-канале информацию об атаке БПЛА. Публикация появилась 19 февраля в 23:51 (мск). Официальных сведений о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Количество сбитых дронов также не уточнялось.
