Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам Олимпиады-2026

20 февраля 2026, 01:32

Аделия Петросян (Фото: Telegram @adeliya050607)

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме двух программ (короткой и произвольной) она набрала 214,53 балла, передает РИА Новости.





Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю с результатом в 226,79 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).



