Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место по итогам Олимпиады-2026
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх в Италии. По сумме двух программ (короткой и произвольной) она набрала 214,53 балла, передает РИА Новости.
Олимпийской чемпионкой стала американка Алиса Лю с результатом в 226,79 балла. Серебро завоевала японка Каори Сакамото (224,90), бронзу — ещё одна представительница Японии Ами Накаи (219,16).
Тарасова прокомментировала отсутствие четверных прыжков в заявке на программу у фигуристки Петросян
Петросян в произвольном прокате недокрутила тулуп в четыре оборота — единственный ультра-си элемент — и упала при приземлении. Остальные прыжки она исполнила чисто, а вращения и дорожку шагов спортсменки оценили четвертым, наивысшим уровнем сложности.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. В соревнованиях участвуют 13 россиян, выступающих в нейтральном статусе. Ранее спортсмены РФ сообщили, что при заселении в Олимпийскую деревню на Играх-2026 им не вручили подарочные мобильные телефоны, которые организаторы выдали другим участникам Олимпиады.