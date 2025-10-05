«Один в сарафане удирал»: Силовики РФ сообщили о новом инциденте на фронте

05 октября 2025, 07:30

Украинский военный переоделся в женщину для побега на велосипеде

Фото: Istock/Solovyova

На сумском направлении украинский военный предпринял попытку побега при появлении российских подразделений. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.