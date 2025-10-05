«Один в сарафане удирал»: Силовики РФ сообщили о новом инциденте на фронте
На сумском направлении украинский военный предпринял попытку побега при появлении российских подразделений. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.
Беглец использовал нетрадиционный метод маскировки — он переоделся в женский сарафан и сел на велосипед. Следует отметить, что подобные инциденты в зоне боевых действий происходили и раньше.
Установлено, что некоторые военнослужащие ВСУ уже покидали позиции в Сумской области аналогичным способом — они надевали женскую одежду, в частности юбки, чтобы скрыть свою внешность.
