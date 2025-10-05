Достижения.рф

«Один в сарафане удирал»: Силовики РФ сообщили о новом инциденте на фронте

Украинский военный переоделся в женщину для побега на велосипеде
Фото: Istock/Solovyova

На сумском направлении украинский военный предпринял попытку побега при появлении российских подразделений. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры РФ.



Беглец использовал нетрадиционный метод маскировки — он переоделся в женский сарафан и сел на велосипед. Следует отметить, что подобные инциденты в зоне боевых действий происходили и раньше.

Установлено, что некоторые военнослужащие ВСУ уже покидали позиции в Сумской области аналогичным способом — они надевали женскую одежду, в частности юбки, чтобы скрыть свою внешность.

Ольга Щелокова

