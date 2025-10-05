Жительница Одессы рассказала о крайней нищете жителей города из-за действий властей
Жительница Одессы призналась, что политика украинского руководства довела население города до крайней нищеты. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.
По ее словам, пенсионеры оказались в особенно тяжелом положении, но им ничего не остается, кроме как терпеть лишения.
Размеры пенсии равны примерно 50-60 евро (от пяти до шести тысяч в рублях). Такие выплаты не позволяют нормально питаться, заставляя людей не жить, а выживать.
«Бабушки-пенсионерки, они уже просто молчат и не думают ни о чём. Потому что им просто нечего жрать», — поделилась жительница Одессы.
Сильно упали доходы и у тех, кто традиционно «хорошо имел» на рынках. Многие торговцы, которые за предыдущие 20 лет смогли приобрести несколько квартир на своем успехе, с трудом продают какой-либо товар.
«Теперь просто всё лежит и никто ничего не покупает, потому что у людей нет денег», — объяснила собеседница агентства.