WP: Конфликт на Украине угрожает перекинуться на Польшу

05 октября 2025, 07:18

Фото: Istock/macky_ch

Конфликт на Украине потенциально может затронуть Польшу и другие страны НАТО. Такое мнение высказала корреспондент The Washington Post Анна Гусарская в своей статье.





По словам Гусарской, стороны используют текущую ситуацию для накопления опыта, особенно в борьбе с беспилотниками. Сама же Анна научилась различать дроны и оказывать первую помощь.



Журналистка считает эти умения важными в свете заявлений польских властей, которые планируют усиливать реакцию на нарушения воздушного пространства.

«Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или, лучше сказать, когда) сегодняшний конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — написала Анна.

