WP: Конфликт на Украине угрожает перекинуться на Польшу
Конфликт на Украине потенциально может затронуть Польшу и другие страны НАТО. Такое мнение высказала корреспондент The Washington Post Анна Гусарская в своей статье.
По словам Гусарской, стороны используют текущую ситуацию для накопления опыта, особенно в борьбе с беспилотниками. Сама же Анна научилась различать дроны и оказывать первую помощь.
Журналистка считает эти умения важными в свете заявлений польских властей, которые планируют усиливать реакцию на нарушения воздушного пространства.
«Все новые умения, которым я научилась, сослужат мне хорошую службу, если (или, лучше сказать, когда) сегодняшний конфликт перекинется на Польшу. Потому что никуда не деться вот от какого факта: НАТО стоит на пороге войны», — написала Анна.