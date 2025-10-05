В Воронежской области сбили около десяти беспилотников

05 октября 2025, 06:23

Гусев: Дежурные силы ПВО и РЭБ устранили около десяти БПЛА в Воронежской области

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили около десяти БПЛА над территорией Воронежской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.





Воздушные цели обнаружили и ликвидировали в районе двух городов и двух районов области.



По предварительной информации, пострадавших и разрушений после атаки дронов ВСУ не зафиксировали.





«В Борисоглебске и Воронеже, Острогожском, Россошанском, Лискинском и Бутурлиновском районах — отмена непосредственной угрозы удара БПЛА», — добавил Гусев.